Personaggi tv. Il famoso di ‘Mare Fuori’ di nuovo innamorato, il bacio fa sognare: chi è la fortunata – La fiction italiana sta vivendo una nuova primavera: da “Doc” a “Mare Fuori”, passando per titoli più recenti che fondono racconto popolare e bellezza visiva, i volti dei nostri attori diventano familiari, seguitissimi anche sui social. E se sul set sono sempre sotto i riflettori, nella vita privata preferiscono spesso la discrezione.

Il famoso di ‘Mare Fuori’ innamorato, il bacio fa sognare: chi è la fortunata

Tra storie d’amore che sbocciano solo tra le righe di un copione e legami che resistono al tempo, è raro che un protagonista delle serie italiane decida di mostrare qualcosa di sé fuori dal ruolo. Soprattutto quando la sua immagine si lega così tanto ai personaggi che interpreta, complessi, amati, a volte oscuri. Ma stavolta è successo.

Un bacio che rompe il silenzio: Giacomo Giorgio si è fidanzato

Lo ha fatto Giacomo Giorgio, volto amatissimo della fiction contemporanea, che ha deciso di rompere per la prima volta il silenzio sulla sua sfera sentimentale. Lo ha fatto in modo semplice ma diretto: condividendo nelle sue Instagram stories uno scatto romantico, che lo ritrae mentre bacia una ragazza, con il panorama di Roma sullo sfondo. Nessuna didascalia, solo un cuore nero. Ma quel gesto vale più di mille parole. E lei chi è? Non si tratta di un’attrice.

