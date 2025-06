Personaggi tv. Gerry Scotti torna in prima serata su Canale 5: ecco cosa condurrà con Noemi – C’è una data che i torinesi segnano ogni anno sul calendario con una certa fierezza: il 24 giugno. È il giorno in cui la città celebra San Giovanni Battista, il Santo Patrono, e l’intera Torino si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Ma quest’anno l’aria di festa si preannuncia ancora più scoppiettante.

Il cuore pulsante delle celebrazioni sarà piazza Vittorio Veneto, una delle più grandi piazze d’Europa, che si prepara ad accogliere un evento musicale destinato a lasciare il segno. Luci, suoni, emozioni e qualche sorpresa studiata ad arte per far impazzire il pubblico. D’altra parte, quando c’è da celebrare, Torino non si tira mai indietro. Ed è proprio qui che arriva il colpo di scena: alla guida della serata, una coppia a dir poco insolita ma dal potenziale esplosivo. Due volti amatissimi, appartenenti a mondi diversi, uniti per la prima volta per fare gli onori di casa in uno show che promette grandi emozioni. Stiamo parlando di Gerry Scotti e Noemi.

Sì, proprio lui, il volto rassicurante e sempre sorridente di “Caduta Libera”, e lei, la cantante dalla voce graffiante e dall’anima soul che negli ultimi anni ha saputo reinventarsi con stile ed energia. Insieme, saliranno sul palco di “Torino is Fantastic”, l’evento musicale pensato per rendere omaggio alla città e ai suoi cittadini in occasione della festa del Patrono. Una scelta curiosa, originale, che potrebbe rivelarsi la carta vincente della serata. La festa non si limiterà solo alle mura torinesi. Perché chi non potrà essere presente in piazza Vittorio Veneto avrà comunque modo di godersi lo spettacolo, comodamente dal salotto di casa. Canale 5 trasmetterà l’evento nei giorni successivi alla diretta (la data precisa è ancora top secret).

