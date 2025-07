Personaggi tv. “Vergognatevi”. Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti perde le staffe: cosa è successo – Sembrava una giornata qualsiasi, con un video pubblicato su Instagram per condividere un momento di leggerezza insieme a un’amica. Ma in poche ore il post di Patrizia Rossetti, volto noto dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, si è trasformato in un caso social. Non tanto per il contenuto del video, quanto per l’ondata di commenti negativi ricevuti. Un assalto verbale che l’ha colpita profondamente, tanto da spingerla a reagire pubblicamente.

“Isola dei Famosi”, Patrizia Rossetti perde le staffe: cosa è successo

Dopo aver incassato, Rossetti ha deciso di dire la sua, pubblicando un nuovo video in compagnia del suo cagnolino. Nella didascalia, ha rivolto un messaggio chiaro e diretto a chi l’ha presa di mira. “Ho 66 anni e sono fiera di essere me stessa. Le mie rughe raccontano la mia storia e la mia esperienza. Non accetto che qualcuno si permetta di giudicare il mio aspetto o le mie scelte”, ha scritto. E ha aggiunto, senza mezzi termini: “Ho perso otto chili all’Isola, fumo da anni e sto provando a smettere. Ma non è affar vostro”.

Donne contro donne: il vero dispiacere

Quello che sembra averla ferita di più, però, è la natura stessa degli attacchi, arrivati in gran parte da altre donne. Rossetti non ha nascosto la sua amarezza: “Mi domando come facciate, voi donne, a colpire sempre le altre invece di sostenerle. È sconfortante”. Una riflessione amara, che tocca un nervo scoperto nel mondo del web e non solo.

