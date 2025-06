Lutto nella Tv italiana, addio allo storico volto di La7

Personaggi TV. Il mondo dello spettacolo si è svegliato con una notizia che ha lasciato un vuoto profondo in chi ama la musica e la televisione: un volto noto, o meglio, una tromba familiare per chi seguiva Propaganda Live, si è spento il 17 giugno. Il lutto ha colpito non solo i fan, ma una vera e propria famiglia televisiva che, da anni, accompagnava il pubblico del venerdì sera con musica, ironia e attualità.

Giovanni Di Cosimo: l’anima musicale di Propaganda Live

Trombettista, compositore, artista eclettico: Giovanni Di Cosimo era tutto questo, ma anche molto di più. Per anni ha dato voce — attraverso la sua tromba — a momenti intensi, ironici e spesso profondamente emozionanti del programma condotto da Diego Bianchi, in arte Zoro. Entrato nel cuore del pubblico di La7, Di Cosimo aveva reso la musica una protagonista silenziosa ma fondamentale dell’intera narrazione televisiva.

Il suo legame con Propaganda Live non era solo professionale. Faceva parte del nucleo più stretto della redazione, quella band che da Gazebo fino all’attuale versione del programma aveva costruito un’identità sonora unica. Una presenza costante che si è trasformata in simbolo.

Un doppio lutto in pochi mesi per la famiglia di La7

La scomparsa di Giovanni arriva a pochi mesi di distanza da un altro duro colpo per la redazione di Propaganda Live: l’addio alla violinista Valentina Del Re, morta lo scorso 11 aprile. Due anime musicali che nel giro di breve tempo lasciano un vuoto difficile da colmare, soprattutto per un gruppo che si è sempre definito una famiglia prima che una redazione.

Sui social del programma è subito esplosa un’ondata di commozione. Messaggi di affetto, foto ricordo, frammenti di assoli e parole toccanti hanno invaso i commenti. Colleghi e spettatori, uniti in un abbraccio virtuale, hanno voluto rendere omaggio a una figura discreta ma potentissima, capace di commuovere con una sola nota.

