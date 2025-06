Incontro inaspettato al concerto: Stefano De Martino e la modella insieme

Personaggi TV. Il sabato sera milanese è stato illuminato da un evento tanto atteso quanto sorprendente. Mentre Dua Lipa infuocava il palco con la sua performance esplosiva, tra il pubblico si è verificato un incontro che ha catturato l’attenzione di molti. Tra le migliaia di spettatori, Stefano De Martino è stato avvistato in compagnia di una personalità ben conosciuta nel mondo del gossip. Il famoso presentatore e ballerino non era solo. Al suo fianco, una modella e stilista di grande fama, originaria di Napoli ma che ha trovato la sua seconda casa a Milano. La loro vicinanza e il loro comportamento complice non sono passati inosservati ai presenti.

Un’amicizia speciale o qualcosa di più?

Giunti al concerto insieme a un’amica comune, Stefano e la sua accompagnatrice sono stati visti in atteggiamenti affettuosi, suscitando una certa curiosità tra i fan. Sebbene i due abbiano sempre definito il loro legame come una semplice “amicizia”, il loro linguaggio del corpo suggerisce una connessione più profonda, evidenziata anche dai numerosi video apparsi su TikTok. Il nome di Gilda Ambrosio è ben noto accanto a quello di De Martino. Dal 2018, i due sono stati spesso fotografati insieme, specialmente durante le pause nella relazione di Stefano con Belén. Nel 2025, sembra che questa storia stia rifiorendo come un tormentone estivo.

