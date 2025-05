Personaggi tv. Perla Vatiero e la la collega famosa del “Grande Fratello” stanno insieme? La foto fa sognare i fan – C’è stato un momento al Grande Fratello in cui l’unico vero argomento di discussione era il tira e molla tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, già protagonisti tormentati a Temptation Island. Un amore fragile, fatto di rotture, ritorni e colpi di scena.

Leggi anche: Cancellato il programma Rai, lo stop dopo un solo anno: cosa succede

Leggi anche: “Chi vorrei al mio posto”. Mara Venier elegge il suo successore a “Domenica in”

Perla Vatiero e la la collega famosa del “Grande Fratello” stanno insieme? Le foto fanno sognare i fan

Poi nella Casa più spiata di Italia è arrivata lei, Greta Rossetti, ex di Mirko Brunetti, pronta a rimescolare tutto. Solo che, a sorpresa, la giovane non ha puntato a riprendersi l’uomo conteso, ma ha trovato l’amore altrove, con Sergio D’Ottavi. Tutto finito, dunque? Neanche per sogno.

“Certe cose non si possono spiegare”: la frase che incendia Instagram

In queste ore, un post ha riacceso la miccia. Anzi, una Instagram story.

Greta Rossetti ha pubblicato una foto con una rosa bianca e una dedica che ha mandato in tilt i social: “Certe cose non si possono spiegare” e “Lei che arriva con la rosa bianca”. E il tag, ovviamente, era per Perla Vatiero. Le due sono state viste uscire insieme, complici e affiatate come non mai. Un momento di tenerezza tra amiche? Forse. Ma ai follower non è sfuggita l’atmosfera: sguardi intensi, gesti dolci, e quella curiosa sensazione che ci sia qualcosa in più.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva