Platinette ricoverato, l’annuncio dall’ospedale: come sta

Personaggi TV. Una foto pubblicata sui social ha sollevato un’ondata di emozioni tra fan e amici di lunga data: Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è apparso sdraiato su un lettino d’ospedale, con un vassoio accanto. Un’immagine semplice, ma sufficiente a riportare l’attenzione sulle sue condizioni di salute, da tempo segnate da episodi ricorrenti che hanno richiesto continui controlli e interventi. E anche stavolta, il motivo del ricovero non è stato trascurabile.

Il messaggio rassicurante e le sue attuali condizioni

Nonostante l’allarme generato, Mauro ha scelto di tranquillizzare subito il pubblico con un post breve ma chiaro: “Sto bene, il cuore è a posto. Ora devo sistemare il resto”. Nessuna ulteriore spiegazione, nessun dettaglio medico, solo un gesto di trasparenza verso chi lo segue da anni. Ma basta osservare la sua espressione serena per comprendere che, anche stavolta, non ha perso la sua grinta. Tuttavia, il dimagrimento visibile non è passato inosservato: molti utenti hanno notato un cambiamento fisico evidente, commentando con affetto e preoccupazione.

Ricoverato per prevenire un nuovo ictus

La motivazione che lo ha portato nuovamente in ospedale è tutt’altro che banale. Secondo le informazioni emerse, Platinette si sarebbe sottoposto a un intervento per la chiusura dell’auricola, una procedura medica eseguita per prevenire l’ictus nei pazienti affetti da fibrillazione atriale. È proprio questa condizione a rappresentare una minaccia concreta, poiché può favorire la formazione di coaguli nel cuore e quindi aumentare il rischio di ictus ischemico.

Non è la prima volta che Mauro si trova ad affrontare situazioni simili. Già nel 2023 era stato colpito da due episodi importanti, che lo avevano costretto a un lungo percorso di ricovero e riabilitazione. Da allora, tra cure e terapie, ha intrapreso una lotta personale contro la malattia, che oggi continua con determinazione.

