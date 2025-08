Personaggi tv. Rai, la scelta di Stefano De Martino spiazza: “Lo fa per essere più presentabile” – C’è un nome che in questi mesi si sta imponendo come figura chiave del futuro Rai, e non è certo una sorpresa. Stefano De Martino, ex ballerino di Amici, è diventato il conduttore che mette tutti d’accordo: brillante ad Affari Tuoi, ironico e impeccabile in Stasera tutto è possibile, e sempre più amato dal pubblico, che ormai lo considera uno “di casa”. La rete ammiraglia crede in lui, e le voci di corridoio lo indicano come l’erede designato del prime time. La rivelazione dell’anno? Forse. Ma di sicuro uno dei pochi volti televisivi capaci di attraversare il tempo con naturalezza, conquistando target diversi, senza mai sembrare fuori posto.

Rai, la scelta di Stefano De Martino spiazza: "Lo fa per essere più presentabile"

Essere il volto simbolo di mamma Rai non è solo una questione di talento. Serve anche disciplina, credibilità, studio e una certa immagine. E sembra che Stefano De Martino stia lavorando anche su quest’ultimo fronte, curando ogni dettaglio del proprio aspetto per risultare sempre più in linea con il ruolo che ambisce a ricoprire.

I tatuaggi? Rimossi (almeno quelli più visibili)

Secondo quanto riportato dall’ultimo numero del settimanale Oggi, De Martino avrebbe deciso di rimuovere alcuni dei suoi tatuaggi, in particolare quelli più esposti, per ottenere una pelle più “pulita”. Una trasformazione estetica che non è passata inosservata: in una recente foto, si nota un cerotto sul collo, e la deduzione appare inevitabile. Il gesto ha suscitato parecchi commenti, tra chi lo legge come un atto di coerenza professionale e chi, invece, si chiede se sia davvero necessario “cancellarsi” per adeguarsi a un certo standard. La rivista sottolinea: “Sotto pressione, ha deciso di rimuovere diverse tracce d’inchiostro… Ma è giusto doversi cancellare per adeguarsi?”.

