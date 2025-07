Personaggi TV. Raoul Bova, parla la presunta amante: l’attore nei guai. C’è chi dice che certe favole d’amore non muoiono mai, ma stavolta sembra che il copione sia stato riscritto con penna rossa, quella usata per sottolineare i colpi di scena. Dietro le quinte di uno dei volti più rassicuranti dello spettacolo italiano, Raoul Bova, si sta consumando un vero e proprio caso mediatico che mescola presunti tradimenti, voci non smentite e una nuova, giovane protagonista. A portare tutto sotto i riflettori, ovviamente, ci ha pensato Fabrizio Corona, nel suo ormai rovente podcast Falsissimo, dove le indiscrezioni sono il piatto forte e le bombe non mancano mai. Ma stavolta, più che gossip, si parla di un possibile terremoto sentimentale in una delle coppie più amate dello showbiz.

Raoul Bova e Rocio: la crisi silenziosa

Da settimane il sussurro è diventato mormorio: Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales sarebbero arrivati al capolinea dopo 12 anni di relazione. Nessuna conferma, ma nemmeno una smentita. Un silenzio che, nel mondo dello spettacolo, spesso vale più di mille parole. A far pensare che qualcosa si sia davvero rotto è il fatto che, secondo fonti vicine alla coppia, i due starebbero già trattando la separazione legale, tra gestione del patrimonio comune e la tutela delle figlie. Una crisi “pulita” fino a quando non è entrato in scena l’ex re dei paparazzi.

Fabrizio Corona: l’accusa e le chat “infuocate”

Nel suo podcast Falsissimo, Corona ha sganciato senza mezzi termini: “Altro che Don Matteo Bova, qui si parla di tradimenti.” E a raccontare il presunto flirt parallelo dell’attore, ci pensa lui stesso, mostrando una ricostruzione digitale di conversazioni che sarebbero avvenute tra Bova e Martina Ceretti, modella 23enne e aspirante attrice. La storia avrebbe preso piede via Instagram, in una chat “durata due anni e mezzo”, culminata, secondo Corona, in un incontro al Principe di Savoia di Milano.

Ma non è finita qui. Come a voler sigillare lo scoop, Corona ha pubblicato un vocale in cui si sente quella che sembra la voce di Bova dire: “Buongiorno essere speciale dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti”. Dettaglio che ha fatto impazzire il web e agitato le acque già torbide.

Le reazioni? Immediate. I legali di Raoul Bova hanno subito diffidato Corona, chiedendogli di non mandare in onda altro materiale. Ma l’imprenditore ha replicato con la sua proverbiale arroganza: “Non ho intenzione di fermarmi”. Ho prove schiaccianti.” Un braccio di ferro che pare solo all’inizio.

