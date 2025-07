Stefano De Martino rompe il silenzio: la verità dietro il richiamo Rai e i gossip dell’estate

Personaggi Tv, Stefano De Martino ancora una volta protagonista, ma non per le sue mosse di danza o per i suoi monologhi sul palco. Stavolta, il conduttore napoletano finisce nel mirino del gossip per via di voci insistenti: la Rai lo avrebbe convocato chiedendogli di moderare la sua presenza fuori dalle telecamere. Ma sarà vero? Oppure siamo di fronte all’ennesima leggenda da spiaggia?

De Martino si gode il meritato riposo dopo una stagione da urlo con Affari Tuoi

Nel frattempo, Stefano De Martino si gode il meritato riposo dopo una stagione da urlo con Affari Tuoi. Gli ascolti sono schizzati alle stelle e il suo nome è sulla bocca di tutti, non solo per le doti da conduttore ma anche per gli intrighi sentimentali che fanno impazzire le pagine dei settimanali rosa.

Insomma, tra un selfie e una risata, il pubblico si interroga: davvero i vertici Rai avrebbero chiamato Stefano per bacchettarlo? Oppure siamo di fronte a una trovata da manuale per movimentare l’estate? E soprattutto: lui, come ha reagito a tutto questo vociare?

La risposta di De Martino non si è fatta attendere, e le sue parole hanno subito fatto il giro del web. Ma attenzione: c’è molto di più dietro questa storia, tra dettagli piccanti e retroscena inaspettati.

