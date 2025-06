Personaggi Tv. “Uomini e donne”, Mario Cusitore demolisce le coppie nate nello show. Poi l’appello spiazzante a Maria. Nel mondo incerto dei sentimenti da salotto televisivo, c’è chi giura d’essere stato frainteso, chi reclama nuove occasioni e chi, come Mario Cusitore, torna a far parlare di sé con la stessa passione con cui si è messo in gioco. Dopo mesi di silenzio, l’ex corteggiatore di Ida Platano, volto ben noto di Uomini e Donne, è riapparso sulle pagine del settimanale Mio con un’intervista densa di spunti. Tra rimpianti amorosi, frecciate ai colleghi e un inedito appello a Maria De Filippi, Cusitore accende nuovamente i riflettori sulla sua figura, lasciando intendere che – nonostante tutto – il sipario potrebbe non essere ancora calato.

Mario Cusitore e Ida Platano: un’idea di coppia mai realizzata

L’occasione per riaccendere la discussione sul suo percorso a Uomini e Donne arriva proprio grazie all’intervista rilasciata da Mario Cusitore al settimanale Mio. Il cavaliere, tornato nel programma per corteggiare Ida Platano, si è visto rifiutato pubblicamente dopo una serie di segnalazioni che hanno minato la sua credibilità. Ma nonostante la mancata scelta, Cusitore non smette di credere nel potenziale di una coppia mai nata. “Quello che saremmo potuti diventare io e Ida, nessuno mai… Nessuna coppia avrebbe potuto eguagliarci…” ha dichiarato con tono deciso.

Parole che raccontano non solo il rimpianto, ma anche la convinzione di una chimica speciale che, secondo lui, avrebbe potuto cambiare le dinamiche del programma. Una dichiarazione che lascia trasparire ancora un legame, almeno ideale, con la ex tronista.

Critiche a Uomini e Donne: le coppie sotto accusa

Nella stessa intervista, Cusitore non risparmia giudizi taglienti sul panorama sentimentale attuale del dating show. “Da due anni a questa parte salvo solo Brando e Raffaella… Il resto non mi ha convinto…” ha affermato con fermezza, mettendo in discussione la veridicità e la stabilità delle unioni nate recentemente nel programma.

Con un tono diretto, il cavaliere punta il dito contro una presunta mancanza di autenticità e coerenza nei rapporti televisivi, rafforzando la percezione che Uomini e Donne abbia perso parte della sua missione originaria: far nascere storie vere. Un’opinione non isolata, se si considera che molte delle coppie formatesi negli ultimi tempi sono già scoppiate o appaiono in forte crisi. Ma il colpo di scena arriva nel finale dell’intervista. Mario Cusitore lancia un messaggio inaspettato e senza giri di parole a Maria De Filippi, vera padrona di casa del format di Canale 5.

