Serie tv. “Io sono Farah”, da oggi su Canale 5 una nuova serie turca: trama, cast, quante puntate sono – Una donna in fuga, un figlio da proteggere, un passato che torna a bussare sotto forma di crimine. Da oggi, lunedì 28 luglio 2025, alle ore 15.45, su Canale 5, debutta in prima visione assoluta Io sono Farah, la nuova serie turca destinata a conquistare il pubblico del pomeriggio. Tratta dalla serie argentina La chica que limpia, la serie tv va a occupare lo spazio in palinsesto lasciato libero da La forza di una donna, che comunque continuerà la sua programmazione dalle 17.15, prima di Sarabanda con Enrico Papi.

Una storia di sopravvivenza, amore e segreti

Protagonista della serie è Farah, una giovane donna iraniana costretta a vivere da immigrata irregolare a Istanbul insieme al figlio Kerim, un bambino affetto da una grave immunodeficienza. Laureata in medicina nel suo paese d’origine, Farah è costretta a svolgere umili lavori di pulizia per poter garantire le costose cure mediche al figlio, evitando qualsiasi rischio di contagio. Tutto cambia durante una notte di lavoro in un locale malfamato, quando si trova casualmente ad assistere a un omicidio. Pur di salvarsi, Farah propone di ripulire la scena del crimine, dando prova di sangue freddo e intelligenza. Da quel momento la sua vita prende una piega pericolosa. L’uomo che la accompagna fuori dal locale si chiama Tahir: un personaggio ambiguo, legato a un’organizzazione criminale, ma destinato a diventare centrale nella sua esistenza.

Un thriller emotivo tra amore e crimine

Quella che nasce come una complicità forzata si trasforma presto in qualcosa di più complesso. Tra Farah e Tahir si instaura un legame fatto di tensioni, segreti, ma anche improvvise aperture sentimentali. Il thriller prende così le forme di un melodramma psicologico, dove la protagonista deve scegliere ogni giorno se fidarsi o fuggire, se proteggere suo figlio o cedere a un amore proibito. La serie affronta temi forti, come l’immigrazione clandestina, la malattia, il crimine organizzato, ma lo fa con il consueto stile delle serie turche: una miscela di passione, sofferenza e redenzione, con personaggi sfaccettati e atmosfere cariche di pathos.

