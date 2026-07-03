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“Chi vincerebbe oggi”. Sondaggi clamorosi, il dato è chiarissimo: gli italiani voterebbero così

Se si votasse oggi, quale sarebbe il primo partito italiano? La risposta emerge dall’ultimo sondaggio YouTrend per Sky TG24, che aggiorna gli orientamenti di voto e mette in evidenza movimenti contenuti ma diffusi tra le principali forze politiche.

Accanto ai dati sulle intenzioni di voto, l’indagine include anche una valutazione dell’operato dell’esecutivo: il giudizio sul Governo Meloni risulta stabile, mentre permane una forte differenziazione tra elettorati di schieramenti opposti, con livelli di consenso e dissenso molto distanti.

Sondaggi, il quadro del consenso

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