“Chi vincerebbe oggi”. Sondaggi clamorosi, il dato è chiarissimo: gli italiani voterebbero così

Se si votasse oggi, quale sarebbe il primo partito italiano? La risposta emerge dall’ultimo sondaggio YouTrend per Sky TG24, che aggiorna gli orientamenti di voto e mette in evidenza movimenti contenuti ma diffusi tra le principali forze politiche.
Accanto ai dati sulle intenzioni di voto, l’indagine include anche una valutazione dell’operato dell’esecutivo: il giudizio sul Governo Meloni risulta stabile, mentre permane una forte differenziazione tra elettorati di schieramenti opposti, con livelli di consenso e dissenso molto distanti.