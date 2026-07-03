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“Donne e bambini, una strage”. Il bus precipita, impatto devastante: tanti morti

Un autobus è precipitato in un profondo burrone, riducendosi a un cumulo di lamiere. Le squadre di emergenza hanno operato per ore in condizioni difficili, a causa della morfologia del terreno, nel tentativo di raggiungere i superstiti e recuperare le persone rimaste intrappolate.

Immagine dell'area dell'incidente in Pakistan con mezzi di soccorso

Autobus fuori strada: intervento dei soccorsi in area impervia

Secondo le prime informazioni, il veicolo è scivolato lungo un pendio montuoso per circa 20 metri. L’impatto ha causato numerose vittime e diversi feriti, con operazioni di estrazione rese complesse dalla posizione del mezzo sul fondo del dirupo.

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