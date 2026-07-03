Aereo precipita dopo il decollo in Italia: è dramma

Grave incidente aereo nella mattinata di oggi a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, dove un uomo di 58 anni, residente in Lombardia, ha perso la vita dopo la caduta di un ultraleggero durante le fasi immediatamente successive al decollo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio è avvenuto intorno alle 7 all’interno di un’aviosuperficie della zona. Per motivi che restano al vaglio degli accertamenti, il velivolo sarebbe precipitato in un campo a breve distanza dalla pista, senza che per il pilota ci fosse possibilità di sopravvivenza.

La presenza dell’aereo in un’area agricola, a poca distanza dalla sede stradale, ha reso evidente fin da subito la gravità dell’accaduto. I resti dell’ultraleggero, infatti, sono stati individuati a poche decine di metri dalla carreggiata, in un punto non lontano dal sedime dell’aviosuperficie.

Le informazioni disponibili al momento indicano che l’incidente si è consumato in pochi istanti, durante una fase particolarmente delicata come quella del decollo, nella quale anche un problema improvviso può compromettere la stabilità del mezzo e le possibilità di manovra.

La segnalazione alla centrale operativa e l’arrivo dei soccorsi

L’allarme è stato dato da un automobilista che stava transitando lungo la Strada provinciale della Misericordia e che avrebbe assistito alla caduta del velivolo. La chiamata ai soccorsi ha fatto scattare l’intervento delle squadre di emergenza, indirizzate rapidamente verso l’area indicata.

Quando il personale sanitario del 118 è arrivato sul posto, per il pilota non c’era ormai più nulla da fare. I soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso, mentre venivano avviate le procedure previste in caso di incidente con esito mortale.

In situazioni di questo tipo l’area viene in genere delimitata per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza e i rilievi. La vicinanza alla strada provinciale ha reso necessario prestare particolare attenzione anche alla sicurezza della circolazione e all’accesso dei mezzi di emergenza.

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