Alain scomparso a 5 anni, sentito un uomo: “Dove l’ho portato”

Era arrivato da poche ore in campeggio con mamma, papà e la sorella. Una breve vacanza estiva, come tante. Ma quella sera, Alain Bernard Ganao, 5 anni, si è dissolto nel nulla. Il padre stava montando la tenda nel camping “Por la mar” di Ventimiglia, in frazione Latte, quando il bambino si sarebbe allontanato. Da quel momento è scattato l’allarme, e con esso una massiccia mobilitazione di forze dell’ordine, protezione civile, volontari e unità specializzate. Il piccolo, originario di Torino, è affetto da autismo e non parla: un dettaglio che rende le ricerche ancora più difficili e angoscianti.

Leggi anche: Carolina scomparsa da 12 giorni, come l’hanno ritrovata: la notizia poco fa

Leggi anche: Terribile incidente, camion a fuoco sulla carreggiata: finisce in tragedia

La testimonianza che potrebbe cambiare tutto

Un uomo è stato sentito nelle ultime ore dagli investigatori. Non è indagato, ma le sue parole hanno spinto le forze dell’ordine a perquisire anche la sua abitazione. Secondo quanto riferito, avrebbe incontrato Alain e, vedendolo solo mentre ripeteva “papà, papà”, lo avrebbe accompagnato fino a un bivio. Nessuna conferma ufficiale è però arrivata a sostegno di questo racconto. Le parole dell’uomo sono ora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando riscontri attraverso telecamere di sorveglianza e altre testimonianze. La magistratura, nel frattempo, ha aperto un fascicolo, ma al momento non ci sono elementi per parlare di sequestro o rapimento.

Ricerche senza sosta: elicotteri, droni e mappe termiche

Fin dai primi minuti dopo la scomparsa, è stato messo in campo un imponente apparato di soccorso. Due elicotteri – uno dei carabinieri e uno dei vigili del fuoco – hanno sorvolato l’area anche durante la notte. In azione pure i droni dotati di visori notturni e termocamere, mentre a terra si sono mossi i nuclei cinofili, gli operatori della Topografia applicata al soccorso (Tas) e centinaia di volontari. Ogni metro del campeggio e delle zone circostanti viene passato al setaccio, con l’aiuto delle mappe digitali per escludere le aree già controllate e orientare le nuove ricerche. Il vice comandante dei vigili del fuoco di Imperia, Alessandro Giribaldi, ha dichiarato: “Abbiamo attivato subito tutte le risorse disponibili, eravamo quasi in ottanta a cercarlo già dalla prima sera”.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva