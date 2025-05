Auto si ferma in mezzo all’autostrada, poi il dramma: finisce malissimo (VIDEO)

L’incidente è avvenuto lo scorso mercoledì 30 aprile 2025 ed è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Un’auto ha frenato bruscamente in mezzo all’interstatale, causando così un tamponamento a catena. L’episodio si è concluso con danni ingenti ai veicoli, contusioni per alcune persone coinvolte, e la fuga del conducente del minivan, che ora è ricercato dalle autorità. (Continua dopo le foto)

L’incidente: frenata assurda nel mezzo della Interstate 71

Mercoledì 30 aprile, a Columbus, Ohio, si è verificato un incidente che ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico e delle autorità: un veicolo rosso, viaggiando nella corsia centrale della Interstate 71 South, ha frenato bruscamente dopo essersi accorto di aver mancato l’uscita. Il motivo? Una scelta scellerata: fermarsi al centro della carreggiata invece di proseguire e uscire alla prima occasione utile. Questo gesto ha causato un tamponamento a catena, coinvolgendo almeno tre veicoli, e poteva avere conseguenze ben più gravi. Il tutto è stato registrato dalle telecamere di sorveglianza del Dipartimento dei Trasporti dell’Ohio (ODOT), che ha poi deciso di pubblicare il video per finalità educative. (Continua dopo le foto)

Il messaggio dell’ODOT: “Non fate mai così!”

A diffondere il filmato è stato l’ufficio stampa dell’ODOT, che ha scelto un tono diretto e ironico per lanciare un messaggio forte ai guidatori americani. “Perdi l’uscita. Cosa fai?”, si legge nel post pubblicato su X (ex Twitter). Tra le possibili risposte ironiche: “Prosegui e prendi la prossima” o “Ti fermi in mezzo all’autostrada, causi un incidente e poi scappi”. E il commento finale: “Spoiler: non è mai la B”. Matt Bruning, portavoce dell’ODOT, ha dichiarato a FOX 8 News: “Ciò che ha fatto questo autista è estremamente pericoloso e la cosa peggiore che si possa fare in autostrada. Abbiamo diffuso il video per ricordare cosa non bisogna mai fare alla guida”.

