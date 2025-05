Meteo, crollo delle temperature: nubifragi e grandine in arrivo. Ecco dove

L’Italia ha appena vissuto un ponte del Primo Maggio 2025 all’insegna di temperature estive e cieli sereni. Valori fino a 30°C hanno fatto registrare picchi termici tipici di giugno, soprattutto lungo il versante adriatico, dove i venti di Garbino hanno contribuito a far salire ulteriormente la colonnina di mercurio. Ma la parentesi di bel tempo è destinata a chiudersi bruscamente. Secondo le previsioni di 3BMeteo, già da domenica 4 maggio una massa d’aria fredda in discesa dalle latitudini settentrionali europee porterà un netto cambiamento del quadro meteorologico su tutta la Penisola. Sarà l’inizio di una settimana dominata da instabilità, temporali e un deciso calo delle temperature. (Continua dopo le foto)

Pioggia e temporali: le prime regioni colpite

I primi segnali del cambiamento arriveranno al Nord, dove nel pomeriggio di domenica sono attesi rovesci e temporali sulle Alpi centro-occidentali, in particolare tra alto Piemonte e alta Lombardia. In queste aree, avverte 3BMeteo, “non si escludono locali grandinate e nubifragi”. In serata il maltempo si estenderà anche alla Liguria centro-orientale e a tratti sulla Pianura Padana settentrionale, mentre l’Emilia Romagna dovrebbe rimanere più protetta, con ampie schiarite. Al Centro, la giornata inizierà con condizioni generalmente soleggiate, ma già nel pomeriggio le nuvole si addenseranno sulla Toscana, portando piogge che si intensificheranno in serata. Qualche piovasco potrebbe raggiungere anche il litorale laziale, mentre le aree adriatiche resteranno asciutte, almeno fino a lunedì. (Continua dopo le foto)

Sud e isole: ultimi sprazzi di caldo prima del peggioramento

Le regioni meridionali, almeno nella giornata di domenica, godranno ancora di una situazione stabile e mite, con temperature che potranno raggiungere localmente i 30°C, specie in Puglia e Basilicata. Ma anche qui, la serata porterà le prime nubi su Campania, Calabria tirrenica e Sicilia, dove non si escludono piovaschi isolati. In Sardegna, invece, la giornata sarà più variabile, con nuvolosità irregolare e piogge sparse già dal mattino, in parziale attenuazione nelle ore serali. Secondo gli esperti, “l’aria calda lascerà rapidamente spazio a correnti settentrionali più fresche”, segnando l’inizio del calo termico anche al Sud entro la metà della settimana.

