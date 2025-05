Paura a Malpensa, aereo costretto al rientro subito dopo il decollo: cos’è successo

La spiacevole disavventura è accaduta nella mattinata di sabato 3 maggio 2025, pochi minuti dopo il decollo. A bordo si trovavano 203 persone, tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Il comandante ha comunicato la situazione alla torre di controllo, richiedendo un immediato rientro, come previsto dai protocolli di sicurezza in caso di possibili emergenze tecniche. Cos’è accaduto? (Continua dopo le foto)

Paura in volo, aereo rientra a Malpensa per allarme fumo in cabina: cos’è successo

Un volo EasyJet diretto a Fuerteventura è stato costretto a un atterraggio d'emergenza. Si tratta di un volo partito dall'aeroporto di Milano Malpensa. L'aereo, decollato alle 7:00 dal Terminal 2, ha dovuto fare rapidamente inversione di rotta a causa dell'attivazione di un allarme fumo nella cabina passeggeri.

Atterraggio in sicurezza e intervento dei soccorsi

Il velivolo è rientrato a Malpensa senza ulteriori complicazioni, atterrando in sicurezza sulla stessa pista di partenza. Sul posto erano già pronti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, allertati dall’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (AREU) della Lombardia. La procedura di emergenza è stata attivata con tempestività, ma fortunatamente non è stato necessario alcun intervento sanitario: “Nessuno dei passeggeri ha riportato intossicazioni o malori”, ha confermato AREU. I pompieri non hanno riscontrato anomalie o segnali di guasti tecnici evidenti. Ma perché si è attivato l’allarme?

