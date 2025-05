Boom di casi in Europa, ecco di cosa: l’allarme dei medici – Un allarme si diffonde in Europa per il ritorno del morbillo. Secondo l’ultimo rapporto dell’European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc), nel 2024 sono stati notificati 35.000 casi e 23 morti. Questi numeri rappresentano un aumento significativo rispetto ai 3.973 casi del 2023. Il virus, dopo una pausa durante la pandemia, ha ripreso a colpire grazie a una riduzione delle vaccinazioni. (continua a leggere dopo le foto)

Boom di casi in Europa, ecco di cosa si tratta: l’allarme dei medici

Tra i paesi più colpiti c’è la Romania, che registra oltre l’85% delle infezioni europee con 30.692 casi e 22 dei 23 decessi totali. L’Italia segue con 1.057 casi, un incremento di oltre 20 volte rispetto ai 44 del 2023. Anche Germania (638 casi), Austria (542) e Belgio (527) riscontrano un aumento. L’Ecdc sottolinea che l’87% dei contagiati non era vaccinato e l’8% aveva ricevuto solo una dose. (continua a leggere dopo le foto)

Allarme morbillo, aumentano i casi in Europa

Il ritorno di malattie un tempo rare è attribuito al calo delle vaccinazioni. «Ogni anno, oltre mezzo milione di bambini non riceve le vaccinazioni di routine», avvertono Hans Kluge, direttore dell’Oms per l’Europa, e Regina De Dominicis dell’Unicef. Questo accumulo di soggetti vulnerabili non ha solo favorito il ritorno del morbillo, ma anche di malattie come la pertosse e la difterite. Nel 2023, i casi di pertosse hanno raggiunto quota 87.000, il picco più alto in 29 anni, mentre la difterite è salita a 578 casi nel 2022 e 264 nel 2023. Anche in America, la situazione è critica: tra gennaio e aprile 2025, l’Oms ha registrato 2.318 casi di morbillo e 3 decessi, un netto aumento rispetto ai 205 casi del 2024. Gli Stati Uniti risultano particolarmente colpiti con 800 contagi.

