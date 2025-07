Crociera da incubo, 140 passeggeri si ammalano in nave: giallo a bordo

Doveva essere una settimana di relax, sole e cocktail sul ponte, ma quello che è accaduto a bordo di una nave da crociera partita da Los Angeles ha trasformato il sogno in un vero e proprio incubo. In pochi giorni, la tranquilla routine tra piscine, buffet e intrattenimento si è spezzata: i passeggeri hanno iniziato ad accusare sintomi improvvisi, forti e preoccupanti. Il viaggio verso il Messico si è rapidamente trasformato in un’operazione sanitaria d’emergenza.

Mentre a bordo si diffondeva il panico, le autorità americane sono state immediatamente allertate e hanno avviato un’indagine per chiarire l’origine del misterioso malessere che ha colpito centinaia di persone. Ma la vera domanda resta senza risposta: che cosa ha scatenato tutto questo?

Leggi anche: Vacanza finisce nel dramma: mamma perde il controllo del camper e si schianta, a bordo i due figli

Leggi anche: Tragedia sull’A1, è morta l’ultima sopravvissuta. La decisione sulla piccola stringe il cuore



Vomito, diarrea e crampi: il focolaio esploso durante la traversata

Secondo quanto riferito dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC), sono 141 le persone colpite da sintomi gastrointestinali, tra cui 134 passeggeri e 7 membri dell’equipaggio. I sintomi, descritti come intensi e improvvisi, includono vomito, diarrea e forti crampi addominali.

La nave, appartenente alla compagnia Royal Caribbean, era partita per una crociera di sette giorni con rotta da Los Angeles al Messico, e fin dai primi giorni a bordo alcuni passeggeri hanno cominciato a sentirsi male. La situazione è rapidamente degenerata, costringendo lo staff a riorganizzare le attività e mettere in atto rigide misure di contenimento.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva