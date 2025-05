“E’ la sua impronta”. Garlasco, svolta choc nelle indagini: ora cambia tutto. Un dettaglio che può cambiare tutto. Un nome che ritorna, un’impronta che riapre ferite mai chiuse. Nelle indagini su uno dei casi di cronaca nera più discussi degli ultimi vent’anni, spunta ora una novità che scuote le certezze e alimenta vecchi interrogativi. La notizia, diffusa dal Tg1 pochi minuti fa, è frutto di una perizia disposta dalla procura di Pavia in merito ai nuovi accertamenti disposti per fare luce sul delitto di Garlasco. Cosa è emerso.

Delitto di Garlasco, nuovo colpo di scena sul caso

Il delitto di Garlasco è uno di quei casi che hanno segnato profondamente la cronaca nera italiana. La morte di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia in provincia di Pavia, ha generato un interesse mediatico senza precedenti, tra indagini complesse, errori investigativi e un processo lungo e controverso. Dopo anni di incertezze, sentenze ribaltate e l’unica condanna definitiva per Alberto Stasi, l’ex fidanzato della vittima, il caso sembrava ormai archiviato nelle aule della giustizia.

Ma proprio quando tutto sembrava destinato al silenzio, è arrivata una nuova rivelazione che rischia di riaprire il fascicolo giudiziario e riscrivere quanto creduto finora. Una traccia lasciata sul luogo del delitto, un nome già noto ma mai approfondito del tutto, e una nuova pista investigativa.

Svolta choc nelle indagini: cosa succede

La rivelazione arriva in un momento cruciale: proprio oggi erano attesi in Procura alcuni protagonisti della vicenda, tra cui Alberto Stasi, l’unico condannato per l’omicidio. Stasi si è presentato all’interrogatorio come testimone assistito, accompagnato dai suoi due legali. Andrea Sempio, invece, non si è presentato.

