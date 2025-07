“È morta così”. Incidente in autostrada, tutto bloccato: code chilometriche

Un incidente mortale si è verificato oggi nel primo pomeriggio lungo l’autostrada A10, in direzione Francia, tra gli svincoli di San Bartolomeo e Imperia Est. Una donna ha perso la vita e un uomo è rimasto gravemente ferito dopo aver perso il controllo della moto all’interno di una galleria autostradale. L’incidente è avvenuto nel tratto che attraversa il comune di Diano Castello.

Circostanze ancora da chiarire: indagini in corso

La coppia stava viaggiando su una moto con targa francese quando, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo. Non è ancora chiaro se si tratti di un incidente autonomo o se la moto sia stata urtata da un altro veicolo. Le autorità stanno conducendo indagini approfondite per ricostruire l’esatta dinamica.

I soccorsi: inutili i tentativi di salvare la donna

Subito dopo l’incidente, le condizioni della donna sono apparse disperate. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi e il trasporto urgente in codice rosso all’ospedale di Imperia, la donna è deceduta poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione.

Il compagno ha riportato traumi multipli ed è stato trasferito in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita imminente.

