Eclissi di sole in Italia: quando e dove saranno visibili

Segnatevi questa data: 12 agosto 2026. Sarà il giorno in cui l’Italia settentrionale vivrà un’eclissi di Sole come non se ne vedevano da decenni. Anche se si tratterà “solo” di un’eclissi parziale, il disco solare sarà oscurato fino al 94%, regalando un effetto visivo che, per chi osserva, si avvicinerà moltissimo a quello di un’eclissi totale. Le città più fortunate? Genova con il 93,60%, Torino con il 93,34%, Milano con il 92,32%, Bologna con il 92,66%. A Roma, l’oscuramento toccherà il 69,15%, ma la visione sarà condizionata dalla posizione del Sole, ormai basso sull’orizzonte occidentale.

Attenzione però all’orario: la fase parziale inizierà alle 19:24, il massimo sarà raggiunto intorno alle 20:00, e l’eclissi finirà alle 20:46. Un fenomeno che si svolgerà quindi al tramonto, con la nostra stella quasi “poggiata” sull’orizzonte. Chi vorrà goderselo davvero dovrà trovare un punto panoramico libero da ostacoli come alberi, edifici o montagne.

Il 2 agosto 2027: l’Italia meridionale sotto una vera eclissi totale

L’appuntamento del 2 agosto 2027 promette ancora più spettacolarità. Sarà infatti visibile un’eclissi totale di Sole, con oscuramento completo per oltre sei minuti nelle acque italiane al largo di Lampedusa. Anche se la totalità sarà pienamente visibile solo in mare, molte città del Sud godranno comunque di un buio quasi completo.

A Lampedusa l’oscuramento sarà del 99,80%, a Pantelleria del 96,08%, a Palermo dell’89,56%, e perfino a Napoli e Reggio Calabria si supererà l’87%. Roma si fermerà al 74,58%, ma grazie alla posizione del Sole, molto più alto nel cielo (il fenomeno avverrà intorno a mezzogiorno), l’osservazione sarà molto più agevole rispetto a quella del 2026.

La fase parziale inizierà alle 09:55, il massimo sarà alle 11:15, e l’evento terminerà alle 11:38. La durata complessiva sarà di circa 2 ore e 45 minuti, con una fase di totalità lunga ben 6 minuti e 23 secondi. Sarà l’eclissi solare più lunga visibile dall’Italia fino al 2114.

