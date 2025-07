Esplosione gigantesca in Italia, sventrata un’intera palazzina

Nella quiete di una mattinata estiva, qualcosa ha interrotto bruscamente la normalità di una zona residenziale. Odori strani nell’aria, una segnalazione ai vigili del fuoco, e poi l’imprevedibile. In pochi secondi, una palazzina ha tremato dalle fondamenta, lasciando i residenti attoniti e gettando un’intera strada nel caos. Quel che inizialmente sembrava un semplice controllo di sicurezza, si è trasformato in un intervento d’emergenza tra detriti, paura e speranza.

Leggi anche: Gazebo vola addosso a una famiglia: è tragedia

Leggi anche: Terremoto in Italia, crolla il costone: immagini spaventose

Mansarda distrutta e auto colpite: l’esplosione scuote via Principessa Maria

Il dramma si è consumato in via Principessa Maria, dove un’esplosione ha sventrato l’ultimo piano di una palazzina. L’epicentro della deflagrazione è stato localizzato nella mansarda: una vera e propria trappola per chi vi si trovava. Il tetto è crollato, la facciata è esplosa all’esterno, proiettando frammenti sulle auto in sosta e invadendo la strada sottostante. Al piano terra, una pizzeria, dettaglio che ha fatto salire la tensione e la paura tra i passanti e i residenti.

Secondo le prime ipotesi, l’esplosione sarebbe stata causata da una bombola di gas. L’odore sospetto avvertito poco prima e segnalato ai vigili del fuoco sembra rafforzare questa pista, ma le indagini sono ancora in corso. Le forze dell’ordine hanno subito transennato l’area per evitare che eventuali crolli successivi potessero provocare altre tragedie.

Il miracolo tra le macerie: uomo ritrovato vivo dopo un’ora

Tra le scene drammatiche, un barlume di speranza. Mentre i vigili del fuoco e le squadre speciali Usar scavavano tra le macerie, alla ricerca di possibili dispersi, l’impossibile è diventato realtà. Dopo oltre un’ora di operazioni estenuanti, è stato individuato un uomo di 63 anni, residente proprio nella mansarda distrutta.

Era vivo. Ferito gravemente, ma cosciente. Il 118 lo ha preso in carico immediatamente, trasportandolo in ospedale con urgenza. Le sue condizioni sono gravi, la prognosi resta riservata, ma il fatto che sia sopravvissuto all’impatto è già un segno straordinario in una giornata tragica.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva