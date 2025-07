Fiamme e fumo vicino all’aeroporto in Italia: scoppia il caos – La tranquilla alba sul litorale romano è stata sconvolta da un evento drammatico: una densa colonna di fumo si è innalzata sopra Fiumicino, oscurando il cielo in pochi istanti. Un incendio ha interrotto la calma estiva, portando con sé l’odore pungente del legno bruciato e una crescente preoccupazione per un progetto storico-culturale di grande rilevanza.

Chiunque abbia visto il fumo ha temuto il peggio. La vicinanza all’aeroporto Leonardo da Vinci ha sollevato timori di un’eventuale emergenza. Tuttavia, l’intervento tempestivo delle forze di soccorso ha evitato il peggio. Sebbene le fiamme abbiano danneggiato parte del cantiere, la nave Liburna, simbolo centrale del progetto, è rimasta illesa. Il resto del cantiere, purtroppo, è stato distrutto.

Il rogo nel cantiere storico

L’incendio è scoppiato intorno alle 8:30 in via del Faro, nel cantiere dove si stava costruendo la Liburna, una fedele riproduzione in legno di una storica nave da guerra romana lunga 33 metri. Le prime fiamme sono divampate dalla tettoia di legno e dal magazzino, propagandosi rapidamente a causa del vento e dei materiali altamente infiammabili presenti sul posto. La struttura colpita non ospitava visitatori al momento del disastro. Sebbene non si siano registrati feriti, il bilancio dei danni è pesante: attrezzature distrutte, materiali da costruzione e strumenti di carpenteria, essenziali per il proseguimento dei lavori, sono andati perduti.

