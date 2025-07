Incidente in A4, la triste scoperta sulle vittime: chi erano veramente

Un impatto frontale devastante, una dinamica ancora al vaglio degli inquirenti e un intero veicolo distrutto dopo aver imboccato l’autostrada contromano. È il bilancio drammatico del gravissimo incidente avvenuto sulla A4 Milano-Torino, all’altezza di Mesero, dove hanno perso la vita quattro persone, tra cui il conducente e una coppia unita da legami personali e professionali. Una quarta persona, una donna, è in condizioni disperate all’ospedale Niguarda di Milano. Nelle ultime ore, sono emerse informazioni che restituiscono una luce intensa — seppur tragicamente spezzata — su una delle coppie coinvolte: Mario Paglino e Gianni Grossi, noti in Italia e all’estero per un raffinato progetto artistico legato al mondo del collezionismo.

Leggi anche: Terribile incidente ferroviario: il treno ha deragliato, ci sono vittime

Leggi anche: Dramma per il calciatore, il figlio muore a un anno mentre è in ritiro: il gesto della squadra italiana è da brividi

Incidente sulla A4: scontro frontale tra Novara e Mesero

La tragedia si è consumata il 28 luglio 2025, sull’autostrada A4, nel tratto compreso tra Novara Est e Marcallo Mesero, tra Lombardia e Piemonte. Secondo quanto riportato da La Stampa e confermato dal 118 e dalla Polizia Stradale di Novara Est, un uomo di 82 anni, Egidio Ceriano, residente a Cerano (NO), ha imboccato l’autostrada contromano a bordo di una Peugeot 207, scontrandosi frontalmente con un’altra vettura.

Leggi anche: Auto contromano in autostrada, schianto frontale violentissimo: è una strage

Dramma per due coppie

A bordo della Peugeot 3008 coinvolta nel tragico impatto viaggiavano Amodio Giurni, 37 anni, bancario originario di Potenza, la moglie Silvia Moramarco, dipendente di un’impresa edile comasca, ora ricoverata in codice rosso al Niguarda, e i loro amici Mario Paglino e Gianni Grossi, collezionisti e artisti novaresi, morti sul colpo. Paglino e Grossi abitavano nello stesso palazzo della coppia, in via Lazzaro Cotta a Novara. Il quartiere e l’intera città sono sotto shock.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva