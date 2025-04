Incidente mortale in autostrada: scontro tra auto, tir e pullman

Una notte di sangue quella appena trascorsa in autostrada, dove un gravissimo incidente ha coinvolto un tir, un’automobile e un pullman. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, la polizia stradale, i tecnici di Autostrade per l’Italia e diversi mezzi di soccorso. (Continua dopo le foto)

Incidente sulla A1 ad Anagni, scontro tra tir pullman e auto

Lo scontro si è verificato sulla A1, all’altezza di Anagni in direzione Sud. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava viaggiando a bordo dell’unica automobile coinvolta nell’incidente. Per cause ancora da accertare, il veicolo si è scontrato con un mezzo pesante e con un pullman partito da Torino e diretto verso la Calabria. L’impatto è stato violentissimo. “Abbiamo trovato una scena drammatica, con i mezzi gravemente danneggiati”, ha raccontato uno dei soccorritori presenti. Le condizioni della vettura, in particolare, hanno reso fin da subito evidenti le gravissime conseguenze dello schianto. (Continua dopo le foto)

Le operazioni di soccorso e la chiusura dell’autostrada

Le operazioni di soccorso sono scattate immediatamente. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per liberare le persone rimaste incastrate tra le lamiere, mentre la polizia stradale si è occupata di gestire il traffico e avviare i primi rilievi. Il tratto di A1 interessato è rimasto chiuso per diverse ore, causando rallentamenti e deviazioni obbligatorie. Solo all’alba è stato possibile ripristinare la normale circolazione. Nel frattempo, i tecnici di Autostrade per l’Italia hanno provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata. Il bilancio è tragico.

