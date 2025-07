Rientra in casa e trova un serpente di due metri: terrore in Italia. Dopo una lunga giornata di lavoro, immaginava solo un po’ di silenzio e un pasto caldo. Invece, appena varcata la soglia di casa, si è trovata davanti a qualcosa di inaspettato: un serpente lungo quasi due metri, disteso sul pavimento della cucina. La scena, surreale e spaventosa, ha scatenato il panico. Un attimo prima l’animale era lì, ben visibile; un attimo dopo, era svanito tra mobili e ombre, dando il via a una ricerca frenetica.

Serpente di 2 metri in casa: il faccia a faccia sconvolgente

Una cittadina italiana, rientrando dopo una giornata di lavoro, ha scoperto la presenza di un serpente di notevole lunghezza all’interno della propria abitazione. L’animale, che misurava circa due metri, è stato rinvenuto sul pavimento della cucina, generando una situazione di allarme e reazioni di paura tra i presenti. L’evento ha richiesto l’immediato intervento di vicini e familiari, che hanno cercato il rettile dopo che era scomparso dalla vista.

Le operazioni di ricerca dell’animale

Dopo una ricerca intensa durata circa un’ora, l’animale è stato individuato nascosto all’interno di un secchio nel garage. Un vicino, mantenendo la calma, ha riconosciuto che il serpente non rappresentava un pericolo effettivo e lo ha catturato in sicurezza, provvedendo a contenerlo in una busta per permettere il successivo rilascio.

