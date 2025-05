“Priscilla”: la coppia vip italiana annuncia così l’arrivo della prima figlia

Un colpo di scena tenero e scintillante ha acceso i riflettori sul mondo del gossip italiano: una coppia vip tra le più chiacchierate del momento ha annunciato l’arrivo del primo figlio. Nessun red carpet, nessun comunicato ufficiale: è bastato un post su Instagram, curato nei minimi dettagli, per far esplodere l’entusiasmo dei fan. (Continua a leggere dopo la foto…)

La gravidanza dell’influencer accende i riflettori

L’annuncio della gravidanza è arrivato come un fulmine a ciel sereno, anche se gli indizi si moltiplicavano da giorni. L’influencer romana, seguitissima sui social e già protagonista di campagne pubblicitarie e programmi TV, ha pubblicato una foto scattata su un set fotografico, accompagnata da una didascalia criptica quanto dolcissima: “Le tue ragazze”. A rendere il messaggio inequivocabile, il tag al compagno — un nome ben noto nel panorama musicale italiano.

L’immagine è bastata per mandare in visibilio i fan, che hanno sommerso il post di commenti e congratulazioni. Tra cuori e emoji di neonati, la conferma che tutti aspettavano: la coppia è in attesa di una bambina, attesa per novembre. E non solo: il nome è già stato scelto. Si chiamerà Priscilla, un nome dal gusto retrò e romantico, che porterà ufficialmente il cognome del padre. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’influencer e il cantante: una coppia sotto i riflettori

Dietro questa dolce notizia, c’è una storia d’amore che ha fatto parlare sin dall’inizio. L’influencer e il cantante romano, noto per i suoi testi provocatori e per la sua presenza scenica magnetica, si sono conosciuti lo scorso anno, durante un evento mondano nella capitale. Galeotta fu una cena tra amici comuni, seguita da settimane di apparizioni pubbliche, paparazzate strategiche e qualche silenzio eloquente.

Lei, volto noto del piccolo schermo, ex corteggiatrice di un celebre dating show, ha costruito nel tempo una carriera che spazia dal beauty alle collaborazioni fashion. Lui, invece, è una figura emblematica della nuova scena trap italiana, fondatore di un noto collettivo musicale romano, con all’attivo milioni di streaming e una fanbase affezionata. Insieme, hanno rappresentato una vera e propria fusione di mondi apparentemente distanti, ma uniti da uno stile di vita da copertina e da una relazione sempre più solida.

“Ci siamo trovati in un momento in cui entrambi cercavamo qualcosa di vero”, avrebbe confidato lei ad amici vicini, senza mai scendere nei dettagli. Nessun proclama, ma molti segnali: viaggi insieme, concerti, foto condivise con discrezione, fino all’annuncio che oggi conferma l’arrivo di una nuova vita.

