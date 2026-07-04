“Ma è vestito da donna”. Garlasco, foto bomba di Alberto Stasi: cosa sta succedendo

Nella puntata di venerdì 3 luglio 2026 di Quarto Grado il caso Garlasco è tornato al centro dell’attenzione con un nuovo approfondimento dedicato agli sviluppi dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi. La trasmissione di Rete 4 condotta da Gianluigi Nuzzi ha scelto come filo conduttore il tema della memoria, titolando la serata “Ricordi”, presentato come elemento utile a ricostruire la sequenza dei fatti legati alla villetta di via Pascoli.

Nel corso del programma è stato evidenziato anche il nodo opposto, quello dei “Non ricordo”, espressione che viene indicata come particolarmente rilevante nell’attuale quadro degli accertamenti. In studio era presente il Colonnello Cassese, oggi indagato per le numerose volte in cui avrebbe utilizzato quella formula durante un interrogatorio sostenuto un anno fa. Il focus della puntata si è quindi concentrato sul rapporto tra ricostruzione dei ricordi e permanenza di punti non chiariti.

Foto da Fuerteventura e invio dal Pc di casa Poggi: i dettagli emersi

Uno dei passaggi più discussi riguarda alcune foto scattate a Fuerteventura da una collega di Chiara Poggi. Secondo la ricostruzione riportata in trasmissione, il 31 agosto 2006 alle 21.55 dal Pc di casa Poggi sarebbero state inviate ad Alberto Stasi tre immagini: una prima foto con una ragazza in costume, una seconda con una donna completamente nuda in spiaggia e una terza con la stessa ragazza a cena, abbracciata a un uomo. Da questo elemento è stata posta una domanda centrale: chi stava utilizzando in quel momento il computer?

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