“Mai così in basso”. Sondaggi, un partito è ai minimi storici: c’è chi festeggia alla grande

Le ultime intenzioni di voto rilevate dal sondaggio YouTrend per Sky TG24 mostrano una fase di arretramento per il centrodestra e, in parallelo, un’ulteriore avanzata di Futuro Nazionale, la formazione guidata da Roberto Vannacci. La fotografia restituita dalla rilevazione evidenzia un calo dei principali partiti della maggioranza e un rafforzamento della nuova forza politica dell’ex generale.
Nonostante rimanga la prima forza del Paese, Fratelli d’Italia scende al 26,9%, registrando un arretramento di 0,9 punti rispetto alla precedente rilevazione. Il dato colloca il partito su uno dei livelli più contenuti degli ultimi anni, pur senza alterare l’ordine di grandezza che lo mantiene in testa nelle preferenze.
La flessione si estende agli alleati: Forza Italia si attesta al 7,6% (in calo di sei decimi) e la Lega arretra fino al 5,4% (meno quattro decimi). Nel complesso, il quadro suggerisce un rallentamento dell’intera coalizione di governo nella settimana considerata dal sondaggio.
In questo contesto, il soggetto che guadagna maggiore visibilità nelle percentuali è Futuro Nazionale, che sale al 6,4%. Il risultato consolida la tendenza positiva già emersa nelle rilevazioni recenti e colloca il partito oltre la soglia del 6%, pur restando distante dagli obiettivi più ambiziosi indicati in prospettiva elettorale.