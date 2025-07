Maltempo, strade come fiumi e città imbiancate dalla grandine: immagini impressionanti (VIDEO)

Maltempo, strade come fiumi e città imbiancate dalla grandine: immagini impressionanti. La narrazione dell’estate europea 2025 è cambiata di tono: da un caldo insopportabile a un maltempo estremo che si abbatte con violenza, lasciando immagini straordinarie e inquietanti. Nei primi mesi della stagione, il continente ha affrontato ondate di calore estremo, con temperature record registrate in Francia, Italia e nella penisola iberica. Ma a ogni picco termico sembra seguire un crollo meteorologico: fenomeni violenti, improvvisi, spesso devastanti.

Un’estate ‘schizofrenica’: da caldo estremo a violente tempeste.

Questa alternanza non è più un’eccezione. Gli eventi estremi si presentano con una frequenza preoccupante, spesso colpendo territori impreparati. Le infrastrutture urbane, pensate per climi diversi, non riescono più a reggere la forza delle precipitazioni torrenziali, mentre le campagne subiscono danni ingenti, tra grandine, smottamenti e allagamenti. “Non si tratta più solo di maltempo, ma di un cambiamento sistemico del clima”, avvertono da tempo climatologi e meteorologi. La transizione da un caldo torrido a temporali degni di latitudini tropicali è il nuovo volto dell’instabilità europea.

Maltempo social: immagini virali raccontano l’alluvione

Nelle ultime settimane, cittadini e viaggiatori sui social hanno condiviso video e foto di strade trasformate in fiumi e quartieri imbiancati da grandine, scene che fino a poco tempo fa sembravano surreali per la stagione. Le immagini pubblicate mostrano cumuli di ghiaccio accumulati lungo i marciapiedi, auto sommerse da acqua o ghiaccio e intere aree urbane rese irriconoscibili dalla forza della natura.

In rete è esplosa la condivisione di materiale che documenta la furia delle precipitazioni. I residenti hanno postato contenuti che mostrano strade invase dall’acqua, grandine caduta in quantità tali da sembrare neve, e auto bloccate nel mezzo del torrente urbano. Queste immagini sono diventate virali in poche ore, segnalando una reazione immediata dei cittadini che hanno voluto testimoniare una situazione straordinaria, ormai simbolo di un’estate che sorprende per intensità e rapidità.

