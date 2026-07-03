Vai al contenuto
Questo sito contribuisce alla audience di

Matteo Berrettini, la ex in lacrime e poi la bomba dell’estate: chi è la nuova, famosissima fidanzata

Matteo Berrettini, l'ex Vanessa Bellini in lacrime sui social e le voci sul nuovo flirt con Peggy Gou

Il momento sportivo di Matteo Berrettini resta sotto i riflettori. Dopo il buon cammino al Roland Garros, terminato con il ritiro per infortunio durante la semifinale contro Flavio Cobolli, il tennista romano ha ripreso fiducia anche sull’erba di Wimbledon, superficie che in passato gli ha regalato una delle tappe più significative della carriera con la finale disputata contro Novak Djokovic.

Matteo Berrettini in un’immagine durante il periodo recente

Berrettini tra tennis e gossip

Mentre i risultati e le sensazioni in campo tornano a essere incoraggianti, l’attenzione del pubblico si è spostata anche sulla sfera privata del giocatore. La conclusione della relazione con Vanessa Bellini ha riacceso l’interesse mediatico e, nelle ultime ore, nuove indiscrezioni hanno alimentato un ulteriore fronte di discussione sui social.

In questo contesto, diversi utenti hanno collegato alcuni segnali comparsi online a una presunta nuova frequentazione del tennista con una figura molto nota a livello internazionale.

Vanessa Bellini in una foto condivisa sui social

Berrettini, lo sfogo della ex Vanessa Bellini sui social

Parallelamente, sono tornati d’attualità anche i contenuti pubblicati da Vanessa Bellini, che ha condiviso un messaggio personale e una fotografia in cui appare in lacrime. Le sue parole sono state lette da parte di alcuni come un possibile riferimento alla fine della storia, anche se la diretta interessata è intervenuta per chiarire il significato del suo sfogo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva

Successiva
Pagine: 1 2
powered by Romiltec

©Caffeina Media s.r.l. 2026 | P. IVA: 13524951004


Hai scelto di non accettare i cookie

Tuttavia, la pubblicità mirata è un modo per sostenere il lavoro della nostra redazione, che si impegna a fornirvi ogni giorno informazioni di qualità. Accettando i cookie, sarai in grado di accedere ai contenuti e alle funzioni gratuite offerte dal nostro sito.

oppure