Matteo Berrettini, la ex in lacrime e poi la bomba dell’estate: chi è la nuova, famosissima fidanzata

Il momento sportivo di Matteo Berrettini resta sotto i riflettori. Dopo il buon cammino al Roland Garros, terminato con il ritiro per infortunio durante la semifinale contro Flavio Cobolli, il tennista romano ha ripreso fiducia anche sull’erba di Wimbledon, superficie che in passato gli ha regalato una delle tappe più significative della carriera con la finale disputata contro Novak Djokovic.

Berrettini tra tennis e gossip

Mentre i risultati e le sensazioni in campo tornano a essere incoraggianti, l’attenzione del pubblico si è spostata anche sulla sfera privata del giocatore. La conclusione della relazione con Vanessa Bellini ha riacceso l’interesse mediatico e, nelle ultime ore, nuove indiscrezioni hanno alimentato un ulteriore fronte di discussione sui social.

In questo contesto, diversi utenti hanno collegato alcuni segnali comparsi online a una presunta nuova frequentazione del tennista con una figura molto nota a livello internazionale.

Berrettini, lo sfogo della ex Vanessa Bellini sui social

Parallelamente, sono tornati d’attualità anche i contenuti pubblicati da Vanessa Bellini, che ha condiviso un messaggio personale e una fotografia in cui appare in lacrime. Le sue parole sono state lette da parte di alcuni come un possibile riferimento alla fine della storia, anche se la diretta interessata è intervenuta per chiarire il significato del suo sfogo.

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