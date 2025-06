Maturità 2025, le tracce della seconda prova: tutto quello che c’è da sapere

Il silenzio delle aule, la tensione nell’aria, le mani che scorrono veloci su dizionari e calcolatrici: è questo lo scenario che si presenta oggi, 19 giugno, per oltre 524mila studenti italiani chiamati ad affrontare la seconda prova scritta della Maturità 2025. Dopo il tema di italiano, è il momento della prova d’indirizzo, quella che più di tutte mette alla prova le competenze acquisite nel corso degli ultimi cinque anni.

Ma cosa prevede esattamente questa prova? E soprattutto, quali sono le tracce scelte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per gli indirizzi principali come il classico e lo scientifico?

Le tracce ufficiali: Cicerone al classico, matematica allo scientifico

Secondo quanto emerso dalle prime indiscrezioni, al Liceo Classico è uscita una versione di Cicerone, più precisamente un brano tratto dal De Amicitia, una delle opere più note dell’oratore romano. Una scelta importante, che richiede agli studenti una buona capacità di traduzione e analisi linguistica, ma anche una riflessione sul tema centrale dell’amicizia.

Per i licei scientifici, invece, come da tradizione, la prova di matematica rappresenta il momento cruciale: due problemi a scelta e una serie di quesiti da risolvere nel tempo a disposizione. Come ogni anno, sarà determinante saper gestire bene i calcoli, il tempo e lo stress.

Le prove sono state sbloccate questa mattina tramite plico telematico, con la chiave ministeriale pubblicata sul sito del MIM, composta da lettere e numeri: Q7LGL YW7CX IVQ3D MEITF WI4SJ.

Materie e durata: cosa cambia da scuola a scuola

La seconda prova varia a seconda dell’indirizzo scolastico e viene progettata per verificare le competenze specifiche dei vari percorsi. Ecco alcune delle materie previste:

• Liceo Classico: Latino

• Liceo Scientifico: Matematica

• Linguistico: Lingua e cultura straniera 1

• AFM (Amministrazione, Finanza e Marketing): Economia aziendale

• Liceo delle Scienze Umane: Scienze umane

• Liceo Artistico: Discipline grafiche o pittoriche, a seconda dell’indirizzo

• Liceo Musicale e Coreutico: Teoria, analisi e composizione, esecuzione o danza

Anche la durata della seconda prova cambia in base al percorso di studi. Generalmente va da 6 a 8 ore, ma ci sono eccezioni. Ad esempio, nei licei musicali e coreutici la prova si articola in due o tre giorni, mentre per il liceo artistico la durata può arrivare a sei ore al giorno per tre giorni (escluso il sabato).

