Maxi incendio al campeggio, coinvolti centinaia di turisti: tra di loro anche la famosissima (VIDEO)

Sembrava un pomeriggio d’estate come tanti, tra risate di bambini, profumo di crema solare e l’eco del mare che si infrangeva poco distante. Ma in pochi minuti, la quiete è stata spazzata via da colonne di fumo nero che si sono alzate minacciose dalla pineta di Castiglione della Pescaia, nella zona di Rocchette. Un maxi incendio ha sconvolto la tranquillità di un campeggio affollato, costringendo centinaia di turisti a una fuga precipitosa.

Il rogo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe partito da un’avaria a un dissalatore. Da lì, le fiamme si sarebbero propagate con estrema rapidità, favorite dal vento che soffiava deciso sulla costa toscana. Ma ciò che ha trasformato un incendio “gestibile” in un’emergenza esplosiva è stata la deflagrazione di alcune bombole di gas, che ha scosso la zona come una scossa sismica, amplificando il panico.

Leggi anche: Litiga con la fidanzata, poi la tragedia: precipita dalla scogliera e muore a 26 anni

Leggi anche: Tragedia in Italia, 17enne scava una buca in spiaggia: la morte terrificante, sepolto vivo

Evacuazione di massa: oltre 600 turisti in fuga

Su disposizione immediata della prefettura, è scattato il piano di evacuazione per circa 600 persone. Turisti italiani e stranieri, molti dei quali ancora in costume da bagno, sono stati caricati su mezzi delle Autolinee Toscane e scuolabus comunali, e trasportati in sicurezza verso il palazzetto dello sport di Casa Mora.

Qui è stato allestito un punto di raccolta d’emergenza con aree ombreggiate, acqua potabile e primo soccorso, mentre i volontari della Protezione Civile e il personale sanitario del 118 fornivano assistenza a chi manifestava sintomi di stress o difficoltà respiratorie. In corso anche l’organizzazione della notte: brandine per dormire e pasti caldi per tutti, come in un campo profughi improvvisato.

Il rogo minaccia anche ville esclusive

Ma l’incendio non si è fermato al campeggio. Il fuoco, alimentato dalla fitta vegetazione e dal caldo torrido, si è esteso anche alla pineta di Roccamare, zona nota per le sue ville di lusso immerse nel verde, spesso abitate da personaggi illustri. Anche qui, i vigili del fuoco hanno disposto l’immediato allontanamento di chi si trovava nella zona.

Ed è proprio tra queste residenze esclusive che emerge il nome che non ti aspetti: tra gli ospiti evacuati figura anche Rosy Bindi, ex presidente della Commissione Antimafia, già ministra e parlamentare. La presenza della nota figura politica ha acceso ancora di più i riflettori su quanto accaduto, con video e immagini dell’evacuazione che stanno rapidamente facendo il giro dei social.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva