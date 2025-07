Meteo, stop all’estate: quando crollano le temperature

Sembrava destinata a durare ancora a lungo, con temperature roventi e giornate da bollino rosso, ma l’estate 2025 potrebbe presto subire uno scossone inaspettato. Un annuncio che arriva direttamente da uno dei volti più noti della meteorologia televisiva, Paolo Sottocorona, che ha lanciato un segnale chiaro: il caldo ha i giorni contati. Ma cosa ci aspetta davvero? E quando arriverà il tanto atteso cambio di rotta? Le sue parole hanno già scatenato l’interesse degli italiani, stanchi di notti insonni e afa opprimente.

Le parole di Paolo Sottocorona

Durante l’ultima edizione del Tg La7, Paolo Sottocorona ha disegnato una traiettoria ben precisa per le prossime giornate: l’anticiclone africano, responsabile di questo caldo torrido, è destinato a ritirarsi progressivamente. Secondo l’esperto, già da domenica si noteranno i primi cambiamenti, con una diminuzione delle temperature nelle regioni settentrionali e una maggiore instabilità. Il vero punto di svolta, però, è atteso tra il 30 luglio e i primi giorni di agosto, quando una perturbazione atlantica potrebbe portare piogge intense, calo termico sensibile e, in alcuni casi, addirittura freddo fuori stagione.

L’Italia divisa in due (per ora)

Il cambiamento non sarà immediato e non interesserà tutto il Paese allo stesso modo. Le prime avvisaglie di maltempo colpiranno principalmente il Nord, con forti temporali, grandinate improvvise e crolli termici anche di 10-12 gradi. Al Centro-Sud, invece, il caldo resisterà ancora per qualche giorno, ma con un’intensità minore rispetto a quella registrata nella settimana appena trascorsa. Sarà una transizione graduale, ma netta: l’estate subirà un’interruzione che potrebbe essere definitiva.

