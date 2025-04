Morte Papa Francesco, la coincidenza con Giovanni Paolo II che nessuno aveva notato – La morte di Papa Francesco ha scosso il mondo intero. Non solo i credenti, ma anche chi lo vedeva come una figura di riferimento morale e umana, capace di parlare a tutti, credenti e non, oltre le barriere ideologiche e geografiche. Jorge Mario Bergoglio, primo papa sudamericano della storia, ha cambiato il volto della Chiesa cattolica portandola su un sentiero di apertura, accoglienza e giustizia sociale. (continua a leggere dopo le foto)

Morte Papa Francesco, la coincidenza con Giovanni Paolo II che nessuno aveva notato

E ora, il giorno dopo la sua scomparsa, emerge un dettaglio che molti interpretano come un segno dal cielo: Papa Francesco è morto esattamente vent'anni dopo Giovanni Paolo II, in un periodo liturgico carico di significato. La notizia ufficiale è arrivata lunedì 21 aprile 2025, alle 7:35. Il Vaticano ha confermato il decesso e ha annunciato che il corpo di Papa Francesco sarà traslato mercoledì nella Basilica di San Pietro, dove i fedeli potranno rendergli omaggio. Da subito, Piazza San Pietro si è riempita di persone: pellegrini, cittadini comuni, curiosi, tutti uniti da un sentimento di gratitudine e commozione.

Morte di Papa Francesco: la coincidenza con Giovanni Paolo II

Papa Francesco verrà ricordato per molte battaglie: l’attenzione costante ai migranti e agli ultimi, l’impegno per la pace e il disarmo, il coraggio con cui ha denunciato gli effetti del cambiamento climatico, spesso parlando più da leader globale che da sovrano di uno Stato. Ma a colpire oggi, oltre al dolore per la sua scomparsa, è l’incredibile coincidenza temporale con la morte del suo predecessore, San Giovanni Paolo II.

