Fiori d’arancio per la coppia Vip: l’emozionante dedica dello sposo (VIDEO)

Fiori d’arancio per la coppia Vip: l’emozionante dedica dello sposo. Un abito in tulle ricamato, una cerimonia in una delle chiese più affascinanti della Capitale, una festa blindata tra vip e amici di lunga data. È il secondo “sì” per una delle coppie più sorprendenti del mondo sportivo e giornalistico italiano. Ma dietro questo lieto evento si cela una storia d’amore iniziata quasi in sordina dieci anni fa. Un colpo di fulmine sotto i riflettori, sbocciato tra un’intervista e una conferenza stampa, che oggi raggiunge un nuovo capitolo tra le colonne barocche della chiesa di San Luigi dei Francesi, nel cuore di Roma. (Continua a leggere dopo la foto…)

L’amore tra le navate di Roma: il sì della coppia vip fa sognare

La parola chiave è matrimonio religioso, e il contesto scelto per celebrarlo non è stato casuale. Dopo il primo sì in Comune – pronunciato lo scorso gennaio a Cannes – la coppia vip ha voluto suggellare la propria unione davanti a Dio in un luogo che racchiude tutta la bellezza della tradizione romana: San Luigi dei Francesi, a due passi da Piazza Navona, celebre per ospitare tre capolavori del Caravaggio.

Una chiesa sontuosa, elegante, che ben rappresenta lo stile della cerimonia voluta dalla coppia. Un luogo dal forte valore simbolico, perché a Roma tutto parla d’amore, di calcio, di storia condivisa. E proprio qui, con un bouquet total white tra le mani e un abito firmato Antonio Riva in tulle e pizzo, la giornalista è arrivata per dire nuovamente sì. Il suo sguardo, raccontano i presenti, “era emozionato, determinato, felice”. Al suo fianco, lo sposo in completo blu e papillon bianco, accompagnato dalle figlie nate da una precedente relazione. (Continua a leggere dopo la foto…)

Una storia nata a Trigoria: dal calcio all’altare

La loro storia d’amore non è nata sotto i riflettori, ma ai margini del campo di Trigoria, quartier generale della AS Roma. Era il 2014 quando il tecnico arrivò nella Capitale per guidare la squadra giallorossa, e lei era una presenza fissa a bordocampo come giornalista di Roma Tv. Le telecamere erano puntate sui calciatori, ma intanto tra i due è sbocciato qualcosa di speciale.

La passione per il calcio, l’affinità, e la città eterna come cornice: tutti gli ingredienti per un amore da romanzo. La coppia ha sempre vissuto il legame con discrezione, salvo qualche rara apparizione pubblica, come la famosa foto al Colosseo che annunciava il matrimonio civile. Il cammino verso il rito cattolico, però, è stato rallentato da diverse circostanze. Prima il Covid, poi la felicissima nascita della loro bambina, Sofia, nel 2023. Ma la coppia non ha mai smesso di crederci, e ora, dopo anni di attesa, la celebrazione è diventata realtà.

