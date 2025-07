Nubifragio in Italia, persone bloccate: la situazione

Le prime ore della giornata sono state segnate da un violento nubifragio che ha colpito duramente Como e i territori circostanti. Piogge torrenziali, venti impetuosi e grandine si sono abbattuti su case, strade e infrastrutture, trasformando angoli familiari in veri e propri scenari d’emergenza. L’acqua ha invaso rapidamente le strade, rendendo impraticabili molte vie centrali e costringendo le autorità a misure drastiche. Il cuore della città, piazza Cavour, è stato tra i punti più colpiti: qui il traffico è stato deviato per garantire la sicurezza dei cittadini.

Leggi anche: Allarme incendio sul volo Ryanair: il video dei passeggeri in fuga sulle ali (VIDEO)

Leggi anche: Terremoto, due scosse in Italia: torna la paura

Auto sommerse, salvataggi disperati nei sottopassi

Tra le immagini più drammatiche della giornata, spiccano quelle del sottopasso di Grandate, dove diverse automobili sono rimaste completamente sommerse. Solo l’intervento provvidenziale dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, salvando i conducenti rimasti intrappolati nei veicoli. Scene simili si sono ripetute ad Anzano del Parco, lungo via per Lambrugo, con le auto trascinate dalla piena. In totale, i vigili del fuoco sono stati impegnati in oltre 40 operazioni di soccorso: una corsa contro il tempo per mettere in salvo persone, liberare locali allagati e riportare ordine nelle vie cittadine trasformate in fiumi.

Quartieri in ginocchio: traffico in tilt e strade chiuse

I disagi hanno colpito in pieno anche il contesto urbano. A Como, il trasporto pubblico è stato temporaneamente deviato sulla corsia preferenziale di via Lungo Lario Trento. In via Scalabrini, l’allagamento all’incrocio con via Somigliana ha provocato il blocco della circolazione, mentre alcune sezioni tra via del Lavoro e via Clemente XIII sono state chiuse in via precauzionale. A Cantù, nella frazione di Vighizzolo, la situazione è stata definita “critica”: le strade sono diventate impraticabili, e i parcheggi — come quello di via Di Vittorio — completamente sommersi fino ai finestrini. Anche la grandine ha colpito con forza via Panoramica San Pietro, danneggiando tetti e veicoli.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva