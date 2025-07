Papà eroe perde il braccio per salvare la vita alle figlie: “Non ce la farò, vi amo”

Il silenzio è stato spezzato da un urlo d’acqua. Nel cuore del Texas, più precisamente a Ingram, il fiume Guadalupe ha inghiottito case e vite, lasciando un segno indelebile. Tra i tanti colpiti, Julian Ryan, un giovane di 27 anni, ha compiuto un atto di estremo coraggio. Intrappolato nella sua casa mobile, ha cercato disperatamente di salvare la famiglia, rompendosi il braccio nel tentativo di sfondare una finestra per portare tutti al sicuro sul tetto. Tuttavia, il suo eroico sforzo non è bastato per salvarsi.

L’alluvione improvvisa e senza preavviso

Era venerdì mattina quando le piogge torrenziali hanno trasformato il paesaggio di Ingram in un mare di disperazione. L’acqua è arrivata senza preavviso, senza un sistema di allerta adeguato a proteggere le vite umane. La comunità si è trovata in ginocchio, con inondazioni improvvise che non hanno dato scampo. Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha definito la situazione “imprevedibile”, ma le famiglie colpite non condividono la stessa opinione.

Un atto d’amore diventato tragedia

La casa di Julian si trovava a soli 200 metri dal fiume, una distanza che si è rivelata fatale. Con lui c’erano Tina Wilson, la sua compagna, e i loro figli. “Julian pensava solo a noi”, ha raccontato commossa Tina, “a portarci in salvo”. E mentre la sua famiglia riusciva a raggiungere il tetto, Julian è rimasto bloccato, lottando con le ferite causate dai vetri rotti nella casa ormai inondata.

La tragedia si è consumata anche accanto alla sorella di Julian, Connie Salas. “Gli ho detto che avevo paura. E lui: ‘Anch’io’”, sono state le ultime parole che Connie ha potuto sentire dal fratello prima che il silenzio e l’acqua lo travolgessero.

