Sala-Marcora, il video della lite in aula: finisce malissimo (VIDEO)

Uno scontro acceso, pubblico e imbarazzante si è consumato nell’aula del Consiglio comunale di Milano tra il sindaco Giuseppe Sala e il consigliere Enrico Marcora (FdI). Il video della lite è stato diffuso sui social e sta rapidamente facendo il giro del web, lasciando il segno per i toni pesantissimi e le accuse incrociate.

Tutto è partito da una foto che ritrae Sala in versione “galeotto”, diffusa per satira politica, secondo quanto dichiarato da Marcora. Il sindaco ha citato la questione nel suo intervento, spiegando di aver segnalato l’immagine a Giorgia Meloni e Ignazio La Russa. Poi ha affondato il colpo: «Quello che mi hanno risposto lo tengo per me. Se la forza politica a cui lei ha aderito – l’ennesima forza politica – le farà fare carriera, allora vorrà dire che condivide il suo comportamento».

Leggi anche: Sondaggi politici, calo bruschissimo: in due a piangere!

Leggi anche: “Denuncio Conte”: l’annuncio della famosa attrice spiazza tutti

Da compagni di lista a nemici pubblici

La tensione tra i due non nasce oggi. Sala e Marcora hanno un passato politico condiviso, ed è forse anche per questo che la lite ha assunto toni così personali. Nel 2016, infatti, Marcora fu eletto proprio nella Lista Sala, restando nella maggioranza fino al 2020. Poi la rottura: l’uscita, l’approdo al Gruppo Misto e infine la candidatura con Fratelli d’Italia nel 2021.

Pur non eletto in quella tornata, Marcora è comunque entrato in Consiglio l’anno successivo, subentrando a Vittorio Feltri, ritiratosi dalla carica. Un passaggio politico che Sala ha voluto sottolineare con sarcasmo, evidenziando i continui cambi di casacca del suo ex alleato.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva