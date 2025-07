Un boato enorme! Treno colpito da un fulmine in Italia: cos’è successo

Sembrava un normale pomeriggio di maltempo, ma in pochi minuti la situazione è precipitata. Sulla linea dell’Alta Velocità Milano-Bologna, nei pressi di Melegnano, un treno Italo diretto a Roma è stato colpito in pieno da un fulmine. Il convoglio è stato costretto a fermarsi improvvisamente, lasciando i passeggeri bloccati a bordo per ore in attesa del trasbordo su un altro treno. Una scena surreale che ha causato l’interruzione della circolazione verso Sud e mandato in tilt l’intera tratta ferroviaria, con pesanti ritardi a catena anche su altri convogli.

Leggi anche: Strage sulla strada, sei morti: una domenica infernale

Leggi anche: Sale sul ring e viene “folgorato”: paura per il campione. Cos’è successo (VIDEO)

Rimborsi e buoni viaggio per i passeggeri coinvolti

La società ferroviaria ha subito diramato una nota per rassicurare i viaggiatori: rimborso completo del biglietto e l’aggiunta di un buono di pari valore per compensare il disagio. Ma il disagio, a bordo, era evidente. Alcuni passeggeri hanno raccontato di attese interminabili e mancanza di informazioni, mentre i ritardi per gli altri treni sulla linea hanno oscillato tra i 25 e i 70 minuti, generando ulteriore frustrazione.

Una vittima nel Milanese: cade un albero, muore una donna

Il maltempo non ha solo rallentato i trasporti: ha anche lasciato una scia di tragedie. A Robecchetto con Induno, in provincia di Milano, una donna di 63 anni è morta dopo essere stata colpita da un albero caduto nella zona boschiva. Altri due anziani, un uomo di 70 anni e una donna di 68, sono rimasti feriti in modo non grave e sono stati trasportati in ospedale. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha invitato i cittadini alla massima prudenza, sottolineando che il fiume Seveso è sotto controllo, ma l’allerta rimane alta.

Toscana sotto assedio: 27mila fulmini e nubifragi

Anche la Toscana ha vissuto ore da incubo: 27.000 fulmini in appena 12 ore e un nubifragio su San Gimignano con 60 mm di pioggia caduti in un’ora. Le conseguenze non si sono fatte attendere: allagamenti, alberi spezzati e vento fortissimo fino a 43 km/h a Tavarnelle Val di Pesa. A Montespertoli, un cipresso è stato spezzato da un fulmine, mentre a Firenze numerosi alberi sono caduti su auto in sosta. La Protezione Civile ha rilanciato l’allarme per i corsi d’acqua: il rischio di inondazioni resta concreto.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva