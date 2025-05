Alice Sabatini, l’ex Miss Italia in lacrime racconta tutto: “Sono finita in ospedale per questo…”

News Tv. “La volta buona”, l’ex Miss Italia Alice Sabatini racconta le sofferenze del passato: la rivelazione sul ricovero in ospedale. È stata decretata la più bella d’Italia indossando scettro e corona che spettano alle Miss. Ma quel titolo che per tantissime è un’ambizione, per Alice Sabatini si è trasformato ben presto in una prigione di aspettative, critiche feroci e dolore silenzioso. A distanza di anni, l’ex Miss torna a parlare a cuore aperto nel salotto di Caterina Balivo, rivelando frammenti intimi di un percorso difficile che parte da una corona e finisce in una corsa contro sé stessa. Non è solo una storia di bellezza, ma di sopravvivenza emotiva.

Alice Sabatini e il peso della vittoria

Quando Alice Sabatini vinse Miss Italia nel 2015, aveva i capelli corti, i tatuaggi visibili e una passione per il basket giocato in Serie A2. Non incarnava il canone classico della “reginetta”, e questo le fu rinfacciato fin da subito. “Non sono mai stata la Miss di riferimento”, racconta oggi con la voce rotta. Da simbolo di modernità a bersaglio di insulti, il passaggio fu immediato e violento: “La gente fin da subito mi diceva che ero un uomo e che non ero femminile.”

“La volta buona”, rivelazioni di un passato doloroso

La pressione mediatica e il cambiamento repentino di vita la spinsero a interrompere l’attività sportiva. In pochi mesi aumentò di peso, e con quel cambiamento fisico arrivarono gli attacchi più feroci. Alice non era più solo una Miss non conforme, ma una donna da ridicolizzare. “Ma questa è Miss Italia? Ma che schifo”, le gridavano persino per strada. E tra le esperienze più dolorose, ricorda un episodio in gelateria: “Alcune ragazze dissero: ‘Ma guarda quanto è grassa, mangia anche il gelato’. Mio marito mi coprì le orecchie.”

