News tv. Sinner sconfitto, ma Amadeus sorride: sorpresa al debutto di “The Cage”. La prima serata della domenica ha lasciato il segno, ma non come ci si aspettava. Mentre un’Italia intera teneva il fiato sospeso per Jannik Sinner, l’altra metà del telecomando ha trovato un rifugio più leggero. E a beneficiarne, con tempismo quasi perfetto, è stato Amadeus. Il suo nuovo programma ha fatto un ingresso sorprendente, complice anche una partita infinita e carica di tensione.

Amadeus debutta con “The Cage” e il Nove sorride

La prima puntata di The Cage – Prendi e scappa, il nuovo game show condotto da Amadeus in access prime time sul Nove, è partita col piede giusto: 1 milione di spettatori e un 5,7% di share, numeri eccellenti per la rete di Warner Bros. Discovery. Nonostante l’orario affollato e la concorrenza forte, la nuova creatura dell’ex volto Rai ha trovato spazio e attenzione.

Il risultato segna un momento potenzialmente decisivo nella nuova carriera del conduttore sul Nove, dopo tre tentativi dal bilancio misto: male i flop Chissà chi è e Like a Star, meglio il revival de La Corrida. Ma stavolta l’effetto sorpresa e, soprattutto, il contesto televisivo hanno giocato a suo favore.

Sinner sconfitto al Roland Garros: un traino inaspettato

A dare una mano (involontaria) ad Amadeus, ci ha pensato la sconfitta di Sinner nella finale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz. Un match maratona da 5 ore e 29 minuti, trasmesso in chiaro anche sul Nove, si è concluso proprio a ridosso dell’inizio di The Cage. Quando il quiz è partito, aveva alle spalle un traino formidabile: oltre 3 milioni e mezzo di spettatori e un 20% di share.

Una base che, in condizioni normali, è difficilmente replicabile. Ma ieri c’erano tutti gli ingredienti giusti. Il pubblico sportivo, ancora incollato allo schermo per i match point di Sinner, è rimasto sintonizzato abbastanza a lungo da dare al programma un lancio col botto. Un caso di perfetta sincronia tra sport e spettacolo, anche se probabilmente irripetibile.

