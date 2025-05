News Tv. “Eurovision”, gaffe in diretta Tv davanti a milioni di telespettatori: cos’è successo. Nel turbinio colorato e luccicante dell’Eurovision Song Contest, dove le note superano i confini e la musica si fa linguaggio universale, non tutto è sempre impeccabile. In un’arena dove ogni parola conta, anche una piccola traduzione sbagliata può trasformarsi in un momento esilarante. A farne le spese, durante la prima serata della kermesse 2025, è stato Gabriele Corsi, affiancato da una brillante Big Mama. Ma andiamo con ordine.

Leggi anche: Lucio Corsi, il gesto sul palco dell’Eurovision diventa virale: cosa ha fatto (VIDEO)

Leggi anche: “Accendino nascosto proprio lì”, Ibiza Altea svela il clamoroso retroscena sull’Isola: assurdo

Eurovision: un evento globale senza confini linguistici

Ogni anno, milioni di spettatori da tutta Europa – e non solo – si incollano allo schermo per seguire l’Eurovision Song Contest, spettacolo musicale planetario dove la diversità è protagonista. Proprio per rendere fruibile a tutti ciò che accade sul palco, ogni Paese si affida a professionisti incaricati della traduzione simultanea. In Italia, questo compito richiede grande prontezza, sensibilità e una buona dose di ironia.

A raccogliere la sfida per l’edizione 2025, in diretta dal maestoso St. Jakobshalle di Basilea, è la collaudata coppia composta da Gabriele Corsi e Big Mama, già molto amata dal pubblico italiano. Ma anche i più esperti possono inciampare, specialmente quando l’ironia e le lingue si intrecciano.

Leggi anche: “L’Isola dei famosi”, la rivelazione di Monica Setta spiazza: “Ora lo ammetto”

Leggi anche: “Ha lasciato lo studio”. “Uomini e Donne”, finisce male per il cavaliere

La gaffe di Gabriele Corsi alla diretta dell’Eurovision

Durante la presentazione del discusso artista Tommy Cash – in gara con il brano Espresso Macchiato – la conduttrice Hazel Brugger gli ha chiesto se avesse un talento nascosto. La sua risposta, apparentemente innocente, era: “I can’t speak about it here”, ovvero “Non posso parlarne qui”. Ma Gabriele Corsi, forse confuso dalla pronuncia o tradito dalla fretta, ha capito tutt’altro.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva