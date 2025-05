News Tv.Fiorello, atteso ritorno in Rai: lo showman si defila prima del debutto?. Il celebre conduttore di Viva Rai2! è pronto a ritornare sul piccolo schermo in occasione del suo 65esimo compleanno, programmato per venerdì 16 maggio. Questa notizia, trapelata prima del previsto, ha agitato i vertici di Viale Mazzini e suscitato reazioni contrastanti all’interno della Rai, provocando disappunto nello stesso showman. Cosa sta succedendo.

Atteso il ritorno di Fiorello in tv, ma qualcosa va storto

Il ritorno di Fiorello è avvolto da un alone di mistero a causa di indiscrezioni che hanno portato lo showman a ritirarsi temporaneamente anche dai social. Questo ha alimentato il timore di un possibile forfait dell’ultimo minuto. Tuttavia, i preparativi in Via Asiago sono in corso. La macchina dello spettacolo sembra non avere intenzione di fermarsi e il programma potrebbe andare in onda come previsto. Ma vediamo qualche dettaglio in più sullo show sul quale ormai si è venuta a creare moltissima curiosità.

Fiorello e la Rai: aspettative sul nuovo programma

Lo studio Rai è in fermento: si spera in una sorpresa dell’ultim’ora, magari proprio il giorno del compleanno di Fiorello o, come si vocifera, il lunedì successivo. Nonostante l’incertezza, dietro le quinte si percepisce una miscela di cauta attesa e frenetico ottimismo.

Le speculazioni sono tante: si parla di un ciclo breve di episodi, forse limitato a tre settimane, con una nuova collocazione nel palinsesto. Tra le ipotesi più accreditate, si considera un possibile spostamento nel pomeriggio, e si mormora che Fabrizio Biggio possa ancora affiancare Fiorello, come già avvenuto in precedenti edizioni.

