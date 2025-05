“Gli ha dato uno schiaffo”. Caos a “Uomini e Donne”, la dama perde il controllo: Maria costretta ad intervenire

News Tv. La puntata di Uomini e Donne andata in onda oggi, 6 maggio 2025, ha offerto al pubblico un momento destinato a diventare uno dei più discussi della stagione. Il cavaliere e la dama sembravano essere piuttosto affiatati. Gianni Sperti, colpito dalla loro vicinanza, li aveva persino invitati ad abbandonare la trasmissione per vivere la loro storia lontano dalle telecamere. “Io ci sto, sono pronta”, aveva detto lei. Ma il cavaliere, con freddezza, aveva frenato ogni entusiasmo. Poi il colpo di scena durante la puntata odierna. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Leggi anche: “Affari Tuoi”, il concorrente spiazza Stefano De Martino: cos’è successo

Leggi anche: Il volto noto di “Amici” sbarca il prima serata: arriva la decisione inaspettata di Mediaset

“Uomini e Donne”, la frequentazione tra Guido e Sabrina

Al centro dello studio, Maria De Filippi richiama Guido, il cavaliere del parterre over, protagonista di una doppia frequentazione con Sabrina Zago e Gloria Nicoletti. Se la relazione con Sabrina sembrava in fase avanzata, con tanto di baci e momenti di forte intimità, l’atteggiamento ambiguo del cavaliere ha alimentato dubbi e tensioni. Sabrina, in particolare, aveva mostrato grande coinvolgimento emotivo, arrivando a versare lacrime in studio e a lasciarsi consolare dallo stesso Guido. Ma ben presto qualcosa è cambiato. Non bastava il dolore per la chiusura improvvisa con Giuseppe, che aveva preferito uscire con Rosanna, ora Sabrina si ritrova a dover affrontare un’altra, più bruciante delusione. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Amadeus “rinasce” sul Nove: un nuovo show per il conduttore

Leggi anche: Pier Silvio, scippo clamoroso alla Rai: chi porta in Mediaset

La delusione che si rinnova: Sabrina e il rifiuto mai superato

Durante la registrazione, Maria De Filippi svela un dettaglio che cambia le carte in tavola: Guido è uscito anche con Gloria Nicoletti, dama che inizialmente si era mostrata titubante ma che ha poi accettato l’invito del cavaliere. Per Sabrina, è troppo. Dopo settimane passate a cercare di capire le intenzioni di Guido, e dopo essere stata da lui accusata di freddezza e distacco, scopre di essere stata messa in secondo piano. Il colpo è forte e inevitabilmente esplode il confronto in studio, trasformando il momento in uno dei più intensi e drammatici dell’intera stagione.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva