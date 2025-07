‘La verità sepolta su Yara’: Nazzi riapre il giallo più inquietante nell’imperdibile debutto Rai

News Tv. Questa sera prende il via su Rai 3 un programma che promette di riaccendere l’attenzione su alcuni dei casi giudiziari più controversi e discussi d’Italia. “Il Caso” non è un semplice racconto di cronaca nera: con un approccio analitico e umano, il nuovo format firmato Rai Cultura si propone di offrire una riflessione profonda sul modo in cui la società e i media hanno costruito le narrazioni attorno a delitti e misteri rimasti vivi nella memoria collettiva. Alla guida, il giornalista d’inchiesta Stefano Nazzi, noto per il suo rigore e la capacità di scavare oltre la superficie, accompagna lo spettatore in un viaggio tra verità, dubbi e domande ancora aperte.

Il Caso: la cronaca giudiziaria sotto la lente

In quattro puntate, il programma si concentra su fatti di cronaca che hanno segnato l’opinione pubblica italiana negli ultimi decenni. Ma non si limita a raccontare la sequenza degli eventi: “Il Caso” analizza il contesto investigativo e giudiziario con un’attenzione particolare ai processi, agli sviluppi scientifici e, soprattutto, al modo in cui queste storie sono state raccontate dai media. L’obiettivo è smascherare le distorsioni della percezione pubblica e portare alla luce un quadro più completo e complesso, in cui la verità non è mai scontata.

Stefano Nazzi e il taglio umano dell’inchiesta

Il volto e la voce di “Il Caso” è Stefano Nazzi, giornalista d’inchiesta tra i più stimati nel campo della cronaca nera e giudiziaria. La sua conduzione sobria e priva di enfasi privilegia la chiarezza dei fatti, accompagnata da contributi di esperti di altissimo livello. Nella prima puntata, infatti, Nazzi è affiancato da figure come il genetista Emiliano Giardina, l’entomologo forense Stefano Vanin e la criminologa Flaminia Bolzan, che offrono strumenti scientifici e analitici per comprendere meglio i casi trattati.

