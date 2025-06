L’Isola dei Famosi, esplode il panico: spunta uno squalo enorme. “La sta attaccando” (VIDEO)

News TV. Un incontro spaventoso nelle acque di L’Isola dei Famosi ha scatenato il caos e il panico tra i concorrenti. Nessuno dei naufraghi si aspettava che proprio in quel momento, durante un acceso confronto sul cibo e sulla pesca, un pericoloso predatore emergesse dal mare per sferrare un attacco. La scena impressionante ha lasciato spazio a grida, sguardi increduli dei presenti e un improvviso cambio di atmosfera.

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, Andinolfi in lacrime: quella promessa alla figlia

Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, chi è stato eliminato e chi sono i concorrenti in nomination

Avvistamento dello squalo a L’Isola dei Famosi

Le telecamere de “L’Isola dei Famosi” stavano riprendendo come di consueto una delle tante discussioni tra i concorrenti, in quella che sembrava essere una giornata tranquilla, quasi monotona, scandita dalla solita routine fatta di fame, strategia e qualche malumore. Tuttavia, è bastato un attimo per stravolgere completamente la situazione e trasformare quella normale giornata in un momento carico di tensione e panico. Un dettaglio improvviso, emerso dal mare, ha catturato l’attenzione di tutti, lasciando naufraghi e telespettatori con il fiato sospeso.

Leggi anche: “Ti piace fare la vittima”. L’Isola dei Famosi, volano gli stracci tra Cristina e Patrizia a poche ore dalla diretta

Leggi anche: Sbarca la Lucarelli: colpo di scena all’Isola dei Famosi, cosa farà Selvaggia

La discussione sul cibo interrotta bruscamente

Durante una giornata particolarmente tesa, Alham El Brinis si è sfogata con i naufraghi, puntando il dito su Paolo Vallesi e Dino Giarrusso: “Tu Dino sei andato una volta in acqua, sei stato pochi minuti e poi sei tornato indietro dicendo che non c’era nulla. Io sto solo dicendo che non ci possiamo lamentare che abbiamo fame, quando nessuno in una settimana ha provato davvero a pescare”. Parole chiare, che hanno acceso la discussione.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva